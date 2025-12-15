Corsa scudetto sempre più accesa. Tuttosport: "Il Milan inciampa sul Sassuolo, il Napoli cade ad Udine: Chivu sorpassa"

Stiamo assistendo ad un'incredibile corsa scudetto, fatta di tante sorprese quanti errori, perché la nuova capolista Inter è lì, davanti a tutti, con già 4 sconfitte in campionato, le stesse registrate dal Napoli campione d'Italia con quella di ieri ad Udine. Questo sta a significare che la Serie A non ha ancora un padrone, e di questo passo difficilmente lo avrà, anche perché il rendimento di tutte è molto altalenante.

Quello che conta oggi, però, è che le gerarchie in classifica sono cambiate, con il Milan che ha lasciato lo scettro di capolista all'Inter di Christian Chivu, che a differenza degli uomini di Allegri e del Napoli, per l'appunto, non ha mancato il suo appuntamento con la vittoria a Genova. In merito alla classifica e alla corsa scudetto Tuttosport ha così titolato nel taglio alto della prima pagina di oggi: "Il Milan inciampa sul Sassuolo, il Napoli cade ad Udine: Chivu sorpassa"