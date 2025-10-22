QS: "Idee e lavoro. Così Allegri si è ripreso il suo Milan (e la vetta) in 100 giorni"
Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Idee e lavoro. Così Allegri si è ripreso il suo Milan (e la vetta) in 100 giorni". Se il Diavolo è primo in classifica deve ringraziare soprattutto Max Allegri che in pochi mesi ha saputo far rinascere il Milan che sembra un'altra squadra rispetto all'anno scorso. Ora a Milanello c'è finalmente un gruppo unito e compatto che rema tutto dalla stessa parte. Per quanto riguarda il campo, il livornese aveva la priorità di dare una certa solidità difensiva al Diavolo che nella scorsa stagione incassava troppi gol. Missione compiuta anche in questo caso.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO 7 GIORNATE:
Milan 16
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 10
Sassuolo 10
Cremonese 10
Udinese 9
Cagliari 8
Torino 8
Lazio 7
Parma 6
Lecce 6
Hellas 4
Fiorentina 3
Genoa 3
Pisa 3
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan