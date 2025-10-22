QS: "Idee e lavoro. Così Allegri si è ripreso il suo Milan (e la vetta) in 100 giorni"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Idee e lavoro. Così Allegri si è ripreso il suo Milan (e la vetta) in 100 giorni". Se il Diavolo è primo in classifica deve ringraziare soprattutto Max Allegri che in pochi mesi ha saputo far rinascere il Milan che sembra un'altra squadra rispetto all'anno scorso. Ora a Milanello c'è finalmente un gruppo unito e compatto che rema tutto dalla stessa parte. Per quanto riguarda il campo, il livornese aveva la priorità di dare una certa solidità difensiva al Diavolo che nella scorsa stagione incassava troppi gol. Missione compiuta anche in questo caso.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO 7 GIORNATE:

Milan 16

Inter 15

Napoli 15

Roma 15

Bologna 13

Como 12

Juventus 12

Atalanta 10

Sassuolo 10

Cremonese 10

Udinese 9

Cagliari 8

Torino 8

Lazio 7

Parma 6

Lecce 6

Hellas 4

Fiorentina 3

Genoa 3

Pisa 3