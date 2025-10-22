CorSera: "Lotta ai simulatori L’Aia: 'Allo studio nuovi provvedimenti'. Ipotesi prova tv"

Il Corriere della Sera in edicola oggi titola così: "Lotta ai simulatori L’Aia: 'Allo studio nuovi provvedimenti'. Ipotesi prova tv". Il quotidiano spiega che potrebbe tornare di moda la "vecchia" prova tv, finita in disuso con l'avvento del VAR, per dare un giro di vite contro le simulazioni. Il tutto è nato dopo l'episodio del rigore concesso al Milan contro la Fiorentina: "Gimenez accentua molto la caduta. In questa stagione abbiamo avuto molti casi di calciatori con un atteggiamento di questo tipo, il designatore Rocchi (foto) è stato molto chiaro a inizio stagione.

La commissione sta studiando provvedimenti per il futuro, serve più rispetto" le parole ad Open VAR di Andrea De Marco, incaricato dell’Aia alle pubbliche relazioni con i club di A e B. Tra le ipotesi c'è appunto il possibile ritorno della prova tv per punire e squalificare chi simula e inganna il direttore di gara.