Gazzetta: "I rigenerati di Max. Pavlovic e Tomori da top, Saelemaekers fa per tre"
"I rigenerati di Max. Pavlovic e Tomori da top, Saelemaekers fa per tre": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che da quando è arrivato Max Allegri in panchina diversi giocatori rossoneri si sono rigenerati dopo una stagione no come quella scorsa. Tra questi ci sono sicuramente Fiakyo Tomori e Strahinja Pavlovic che stanno fornendo ottime prestazioni e sono diventati una sicurezza in difesa. Insieme a Matteo Gabbia, l'inglese e il serbo formano la seconda miglior retroguardia della Serie A.
Chi si sta dimostrando molto importante per il Milan di Allegri è certamente Alexis Saelemaekers, rimasto in rossonero dopo due anni di fila in prestito a Bologna e Roma. ll belga piace tanto al tecnico livornese per la sua applicazione e la sua duttilità visto che può essere utile in diversi ruoli (esterno destro, esterno sinistro e anche trequartista come domenica contro la Fiorentina).
