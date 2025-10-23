Verso Milan-Pisa, Tuttosport titola: "L'attacco ritrova Nkunku"

Tuttosport in edicola stamattina titola così in vista di Milan-Pisa di domani sera: "L'attacco ritrova Nkunku". Ieri Christopher Nkunku, che ha saltato l'ultimo match contro la Fiorentina a causa di un problema al piede rimediato in nazionale, è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà quindi a disposizione la gara contro i toscani dell'ex rossonero Alberto Gilardino. Con il suo recupero, Max Allegri avrà un'opzione in più in attacco e quindi potrà schierare dal primo minuto la coppia Leao-Gimenez.

Salvo clamorose sorprese non ci sarà invece Ruben Loftus-Cheek, il quale non ha ancora smaltito del tutto l'affaticamento muscolare rimediato nella rifinitura prima della Fiorentina. Il centrocampista inglese punta a rientrare martedì nel turno infrasettimanale in casa dell'Atalanta. Sicuramente out Pervis Estupinan che non ha ancora recuperato dal problema alla caviglia che si è procurato in nazionale: il titolare a sinistra contro il Pisa sarà ancora una volta Davide Bartesaghi.

