Sono in buone mani. La Gazzetta: "La sfida di Milinkovic e Maignan, specialisti dei rigori"
MilanNews.it
Napoli-Milan è una sfida nella sfida, visto che questa sera all'Al-Awwal Park di Riad scenderanno in campo tantissimi campioni, da Luka Modric a Scott McTominay, passando per Adrien Rabiot fino ad arrivare a Rasmus Hojlund. Insomma, ci sarà da divertirsi, soprattutto tra i pali, visto che si affronteranno due dei portieri più forti e decisivi dell'intero campionato italiano.
Titola infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che "La sfida di Milinkovic e Maignan, specialisti dei rigori", alludendo al fatto che qualora dovesse terminare in parità la partita al termine dei 90 minuti, si andrà direttamente alla lotteria dagli 11 metri, con Milan e Napoli che potranno fare affidamento sui rispetti portieri.
