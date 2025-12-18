Supercoppa, prima semifinale. Il CorSport: "Roba da sceicchi"

Oggi inizia la Supercoppa Italiana 2025 con la prima semifinale tra il Napoli campione d'Italia e il Milan, finalista della scorsa edizione di Coppa Italia. Una sfida che ha tanto quel retrogusto di scudetto, visto che entrambe le squadre sono in corsa (insieme all'Inter) per vincere il tricolore al termine di questa stagione.

Stasera, però, non conta il campionato, ma solo la Supercoppa, e in palio c'è la possibilità di giocarsi una finale, la prima della stagione. Massimiliano Allegri e Antonio Conte si conoscono bene al punto che starebbero lavorando su ogni minimo dettaglio per non tralasciare niente, anche perché sono due allenatori praticamente mai sazi di vittoria, nonostante in carriera qualche Supercoppa l'abbiano vinta. In merito alla sfida di questa sera tra il Milan e il Napoli i colleghi de Il Corriere dello Sport hanno titolato: "Roba da sceicchi", riferendosi proprio al fatto che si giochi in Arabia Saudita.