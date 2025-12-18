Alle 20 Napoli-Milan. Tuttosport: "Conte-Max: Super...mercato con Norton-Cuffy e Fullkrug"

Alle 20, ore italiane, Napoli e Milan scenderanno in campo per la prima semifinale di quest'edizione della Supercoppa Italiana. L'Al-Awwal Park di Riad è tutto esaurito, anche perché di perdersi una partita del genere i tifosi locali non ne hanno alcuna intenzione. In palio, comunque, non c'è solo una "semplice" finale, ma anche l'orgoglio e l'onore di riuscire a battere una diretta concorrente per lo scudetto, seppur non in campionato.

Tanti i tempi della sfida di questa sera, tra i quali anche il calciomercato, come titolato anche nel taglio alto di questa mattina dai colleghi di Tuttosport: "Conte-Max: Super...mercato con Norton-Cuffy e Fullkrug", sempre più vicino a vestire la maglia rossonera a partire dal prossimo gennaio.