Supercoppa rischiatutto. La Gazzetta: "Finale a ogni costo. Tra Napoli e Milan chi cade si fa male"

Questa sera Milan e Napoli apriranno le danze in Supercoppa con la prima semifinale di quest'edizione. Due squadre importanti, che hanno l'ambizione e la voglia di aggiornare la loro bacheca con un trofeo che potrebbe portare nelle casse della squadra vincitrice fino a 11 milioni di euro, cifra importante che potrebbe tornare più che utile, soprattutto sul fronte calciomercato.

Vincere comunque significherebbe battere una diretta rivale in un grande classico del calcio italiano, motivo per il quale sia Massimiliano Allegri che Antonio Conte stanno lavorando ad ogni minimo dettaglio per preparare nel migliore dei modi questa partita. In palio c'è molto più dell'accesso in finale di Supercoppa, come riportato anche dai colleghi de La Gazzetta dello Sport che questa mattina hanno titolato: "Finale a ogni costo. Tra Napoli e Milan chi cade si fa male".