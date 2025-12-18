Salta il Napoli. Il CorSport: "Brividi Leao e la cabala del Diavolo"

di Lorenzo De Angelis

È partito comunque con la squadra in direzione Riad, ma quasi sicuramente Rafael Leao salterà la sfida di questa sera contro il Napoli. La rifinitura di stamattina permetterà sicuramente a Massimiliano Allegri di capire di più sulle condizioni del suo numero 10, che comunque andrà in panchina contro i campioni d'Italia. 

Chissà che però Leao non possa tornare utile nel secondo tempo, casomai nell'ultimo quarto d'ora di gara, proprio come successe l'anno scorso nel derby dove fu decisivo. In merito a questo i colleghi de Il Corriere dello Sport hanno questa mattina titolato "Brividi Leao e la cabala del Diavolo"