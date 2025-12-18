Il regalo di Natale per Allegri. Tuttosport: "Fullkrug, il bomber"
Oggi Santiago Gimenez si sottoporrà a un'operazione di pulizia alla caviglia per risolvere una volta e per tutte il problema che non gli ha mai permesso di essere al 100% da quando è arrivato in rossonero. Questo costringerà il Bebote a restare lontano dai campi ancora per un po' di tempo, circa 2 mesi, motivo per il quale il Milan si sarebbe subito messo al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo attaccante.
Tanti i nomi usciti nel corso di queste settimane, ma il club rossonero ha da tempo individuato il regalo di Natale perfetto per il tecnico rossonero. In merito a questo i colleghi di Tuttosport hanno infatti questa mattina titolato "Fullkrug, il bomber", sempre più vicino a lasciare il West Ham ed approdare in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan