Allegri ha un piano e vuole la finale. Il CorSera: "Max ha riacceso il fuoco"

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia Massimiliano Allegri vuole rifarsi in Supercoppa e approdare in finale, dove affronterà la vincitrice di Inter e Bologna. Ovviamente c'è prima da superare l'ostacolo Napoli, ferito fino a un certo punto, visto che prima della sconfitta di Udine arrivava da 4 vittorie (e che vittorie) consecutive in campionato.

Allegri ha però un piano e vuole la finale, come titolato anche questa mattina dai colleghi de Il Corriere della Sera "Max ha riacceso il fuoco", nei suoi giocatori e nell'ambiente, affinché il pareggio deludente di domenica contro il Sassuolo possa già essere dimenticato.