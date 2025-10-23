Milan, il rinnovo di Saelemaekers sarà uno dei primi ad arrivare

Dopo un anno in prestito al Bologna e uno alla Roma, Alexis Saelemaekers stavolta è rimasto a Milanello dove Max Allegri ha chiesto fortemente la sua permanenza: il tecnico rossonero apprezza infatti l'applicazione e a duttilità del belga che è diventato un titolare fisso del Milan del livornese. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e, come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, sarà uno dei primi ad essere ridiscusso. La sua firma sul prolungamento potrebbe arrivare prima di quelle degli altri big.

Dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, Saelemaekers si è presentato in conferenza stampa e ha rilasciato queste parole: "Dal primo giorno mi sono messo con la mentalità di fargli vedere che voglio dare tutto per il mister. Oggi lui mi sta dando fiducia sul campo. Lui mi mette in campo e io gli restituisco dando il 100%".

