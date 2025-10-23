Gazzetta: "La coppia è giusta. Il Milan all'attacco con Leao e Gimenez per restare in vetta"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "La coppia è giusta. Il Milan all'attacco con Leao e Gimenez per restare in vetta". Domani sera i rossoneri ospiteranno il Pisa a San Siro e avranno la possibilità, con una vittoria, di restare in vetta alla classifica di Serie A indipendentemente da quello che faranno poi le altre tra sabato e domenica. Con il recupero di Christopher Nkunku, che partirà dalla panchina, Max Allegri potrà schierare dal 1' in attacco la coppia composta da Rafael Leao e Santiago Gimenez che è stata già decisiva domenica scorsa contro la Fiorentina.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 16

Inter 15

Napoli 15

Roma 15

Bologna 13

Como 12

Juventus 12

Atalanta 10

Sassuolo 10

Cremonese 10

Udinese 9

Cagliari 8

Torino 8

Lazio 7

Parma 6

Lecce 6

Hellas 4

Fiorentina 3

Genoa 3

Pisa 3