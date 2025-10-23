Gazzetta: "La coppia è giusta. Il Milan all'attacco con Leao e Gimenez per restare in vetta"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "La coppia è giusta. Il Milan all'attacco con Leao e Gimenez per restare in vetta". Domani sera i rossoneri ospiteranno il Pisa a San Siro e avranno la possibilità, con una vittoria, di restare in vetta alla classifica di Serie A indipendentemente da quello che faranno poi le altre tra sabato e domenica. Con il recupero di Christopher Nkunku, che partirà dalla panchina, Max Allegri potrà schierare dal 1' in attacco la coppia composta da Rafael Leao e Santiago Gimenez che è stata già decisiva domenica scorsa contro la Fiorentina.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 16
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 10
Sassuolo 10
Cremonese 10
Udinese 9
Cagliari 8
Torino 8
Lazio 7
Parma 6
Lecce 6
Hellas 4
Fiorentina 3
Genoa 3
Pisa 3
