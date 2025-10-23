UEFA in pressing sulla Lega di A per annullare Milan-Como a Perth

vedi letture

Dopo la decisione della Liga di annullare l’organizzazione della partita fra Villarreal e Barcellona a Miami il prossimo 20 dicembre, ora la UEFA è in pressing sulla Lega Calcio Serie A per ottenere un ripensamento anche su Milan-Como che si dovrebbe giocare a febbraio a Perth in Australia. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che riporta anche le parole di Glenn Micallef, commissario europeo per l’Equità Intergenerazionale, la Gioventù, la Cultura e lo Sport, il quale spinge affinché la Lega ritratti: "Mantenere il nostro calcio radicato in Europa rafforza tutti". Per ora comunque va avanti il progetto della Lega di A, mancano ancora gli ok definitivi dell’Asian Football Confederation e della Fifa.

Questo il comunicato de LaLiga su Villarreal-Barcellona: "La LALIGA annuncia che, a seguito delle conversazioni con il promotore della Partita Ufficiale della LALIGA a Miami, è stata presa la decisione di annullare l’organizzazione dell’evento a causa dell’incertezza emersa in Spagna nelle ultime settimane. La LALIGA si rammarica profondamente che questo progetto, che rappresentava un’opportunità storica e senza precedenti per l’espansione internazionale del calcio spagnolo, non possa andare avanti. Disputare una partita ufficiale fuori dai confini nazionali avrebbe costituito un passo decisivo nella crescita globale della competizione, rafforzando la presenza internazionale dei club, il posizionamento dei giocatori e la visibilità del calcio spagnolo in un mercato strategico come quello statunitense. Il progetto rispettava pienamente tutte le normative federali e non comprometteva l’integrità della competizione, come confermato dalle istituzioni competenti incaricate di garantirne la conformità, le quali si sono opposte per altre ragioni. In un contesto globale sempre più competitivo, in cui leghe come la Premier League o competizioni come la UEFA Champions League continuano ad ampliare la propria portata e capacità di generare ricavi, iniziative di questo tipo sono fondamentali per garantire la sostenibilità e la crescita del calcio spagnolo. Rinunciare a tali opportunità ostacola la generazione di nuove entrate, limita la capacità dei club di investire e competere e riduce la proiezione internazionale dell’intero ecosistema calcistico spagnolo. Infine, desideriamo ringraziare i club per la loro disponibilità e collaborazione in questo progetto, così come per il loro costante impegno nella crescita della competizione. La LALIGA continuerà, come sempre, a lavorare per portare il calcio spagnolo in ogni angolo del mondo, promuovendo una visione aperta, moderna e competitiva che benefici club, giocatori e tifosi".

