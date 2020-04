Gazzetta - Ibra, nessun contatto con Gazidis: nell'ultimo periodo ha sentito solo Pioli

Zlatan Ibrahimovic è tornato in Svezia dopo un paio di giorni dalla sospensione degli allenamento per affrontare l'emergenza coronavirus al fianco della sua famiglia. In queste ultime settimane, l'attaccante milanista non ha avuto nessun contatto con l'ad Ivan Gazidis per discutere del suo futuro, mentre si è sentito più volte al telefono con Stefano Pioli per parlare di allenamenti e della possibile ripresa del campionato. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.