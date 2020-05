Gazzetta - Ibra, stagione a rischio: stiramento, strappo o rottura del tendine

Stagione a rischio per Zlatan Ibrahimovic, che ieri si è infortunato durante una partitella a Milanello. Il problema è grave (il dolore, come testimoniano i presenti in campo, era molto forte), ma bisognerà aspettare l’esito degli esami strumentali di oggi per capire con esattezza l’entità del danno. Quel che è certo, è che i tempi di recupero saranno lunghi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, anche se si trattasse di uno stiramento al polpaccio, nella migliore delle ipotesi non sarebbe facile riuscire a tornare in campo per le ultime partite di stagione. Impossibile farlo se si trattasse di uno strappo. L’ipotesi di lesione al tendine di Achille al momento è la meno gettonata, ma questo non rassicura lo staff del Milan.