Ibrahimovic potrebbe proseguire per un altro anno la sua nuova esperienza in rossonero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, trattenersi a Milano comporta anche novità dal punto di vista personale. Oggi, infatti, Zlatan vive da solo in hotel, ma dalla prossima estate dovrebbero raggiungerlo moglie e figli, che oggi vivono a Stoccolma.