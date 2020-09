Gazzetta - Ibrahimovic, le condizioni dello svedese: c'è ottimismo per la trasferta europea

In vista dell'importante gara di giovedì contro lo Shamrock Rovers, Stefano Pioli dovrà capire se avrà a disposizione Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, momentaneamente ai box per una contusione alla gamba destra, negli ultimi giorni ha lavorato in disparte per recuperare dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nelle amichevoli con Vicenza e Brescia. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, quest'oggi il Milan tornerà in campo e se Zlatn dovesse esserci aumenterebbe l'ottimismo in vista della trasferta irlandese. Sempre secondo La Rosa anche in caso di assenza odierna di Ibra all'allenamento, i rossoneri manterrebbero ottimismo per averlo a disposizione perchè la botta è stata di lieve entità e un riposo extra potrebbe far sparire definitivamente il problema.