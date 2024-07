Gazzetta - Il Milan valuta il profilo di Cardoso: ha passaporto italiano, costa circa 25 milioni

Le priorità restano Fofana e Samardzic per il centrocampo rossonero, ma il Milan sta valutando con attenzione anche altri profili, come per esempio quello di Johnny Cardoso, giocatore americano classe 2001 che da gennaio 2024 milita nel Betis Siviglia con cui ha un contratto fino al 2029. Nel contratto è inserita una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, ma questo non è il suo prezzo: quando la Fiorentna si è fatta sotto per lui, gli spagnoli le hanno chiesto 25 milioni più bonus.

C'è un punto importante a favore di Cardoso, vale a dire che ha anche il passaporto italiano e dunque se dovesse essere preso dal Milan non andrebbe ad occupare uno dei due slot da extracomunitario. E' un particolare non di poco conto visto che i rossoneri stanno seguendo altri giocatori con lo status di extracomunitario come Pavlovic ed Emerson Royal.