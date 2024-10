Gazzetta - Il ritorno di Ibra a Milanello: consigli e carezze per Leao

Zlatan Ibrahimovic ieri è tornato a Milanello, ha assistito all’allenamento mattutino insieme al direttore tecnico Geoffrey Moncada, e si è intrattenuto con i giocatori. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo svedese ha avuto dei colloqui individuali ma sempre informali con i calciatori, d'altronde con molti di loro è stato compagno di squadra fino a poco tempo fa.

Ibra si è complimentato con lo staff tecnico e ha 'confessato' i calciatori del Milan, in particolare Rafa Leao. Se si dovesse giocare a Bologna, il portoghese dovrebbe partire dalla panchina, con Okafor dal 1’, come contro l’Udinese. Chiaro che la scelta non possa piacere a Rafa, sostituito dopo un’ora anche in Champions League con il Bruges. Ibra l’ha rassicurato, cercando di fargli capire come la maturazione di un calciatore passi pure attraverso momenti come questo.