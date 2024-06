Gazzetta: "Lukaku-Abraham, la coppia costa come Zirkzee. Il Milan ci pensa"

"Lukaku-Abraham, la coppia costa come Zirkzee. Il Milan ci pensa": scrive così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito ai possibili movimenti di mercato del Diavolo in attacco. Viste le difficoltà per arrivare a Zirkzee, che tra clausola e commissioni costerebbe 55 milioni di euro, in via Aldo Rossi stanno riflettendo sulla possibilità di spendere gli stessi soldi e prendere sia Lukaku che Abraham.

Ci sono però due questioni importanti da affrontare. La prima riguarda gli ingaggi perchè se l'olandese guadagnerebbe quattro milioni a salire, Lukaku e Abraham costerebbero decisamente di più (sia singolarmente che soprattutto insieme). La seconda questione è invece la seguente: meglio puntare su un giovane come Zirkzee (23 anni) o su due 9 di esperienza come il trentunenne Lukaku e il quasi ventisettenne Abraham?