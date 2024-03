Gazzetta - Milan, che futuro per Kalulu? In caso di buona offerta, probabilmente partirà

La stagione di Pierre Kalulu è stata finora molto sfortunata: prima ha lesionato a fine ottobre il tendine retto femorale sinistro ed è rimasto fuori fino a fine febbraio, domenica a Verona è arrivato purtroppo un nuovo infortunio, stavolta al ginocchio destro (distrazione del collaterale mediale) che lo terrà ai box per sei settimane. Dopo essere stato uno dei punti di forza del Milan che due anni fa ha vinto lo scudetto, nella scorsa annata il suo rendimento non è stato lo stesso, mentre la stagione in corso è stata completamente compromessa dai guai fisici che gli hanno permesso di collezionare appena 8 presenze.

In via Aldo Rossi, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, ci si interroga sul suo futuro. Che fare con Kalulu? Nel caso in cui nei prossimi mesi dovesse arrivare una buona offerta sul tavolo di Casa Milan, il francese probabilmente partirà.