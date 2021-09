Gazzetta - Milan, Giroud ha ripreso a correre e punta alla convocazione contro il Venezia

Arrivano buone notizie da Milanello in merito alle condizioni di Olivier Giroud, il quale ha saltato l'ultima sfida contro la Juventus per un problema alla schiena: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il centravanti francese ha infatti ripreso a correre e punta alla convocazione per il match di domani sera contro il Venezia a San Siro.