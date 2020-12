Gazzetta - Milan, Ibra in campo a metà gennaio tra Torino (Coppa Italia) e Cagliari (Serie A)

A Milanello non si vogliono correre rischi e dunque non verranno forzati i tempi per il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, il quale è alle prese con un problema muscolare al polpaccio rimediato in allenamento prima della sfida contro il Sassuolo. Oggi o al massimo domani, lo svedese si sottoporrà ad una visita di controllo per vedere come procede il suo recupero, ma la sensazione è che il suo ritorno in campo dovrebbe avvenire a metà gennaio nel match di Coppa Italia contro il Torino a San Siro (12 gennaio) oppure in quello successivo di campionato in casa del Cagliari (18 gennaio). A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.