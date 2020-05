Gazzetta - Milan, Ibra potrebbe atterrare in Italia già oggi

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic vuole tornare in Italia e potrebbe atterrare a Milano già oggi. Su questo però non c'è nessun certezza in quanto la priorità dello svedese è non perdere, rientrando nel nostro Paese, quello che ha potuto incamerare allenandosi con l’Hammarby (non appena tornerà dovrà rispettare i 14 giorni di quarantena obbligatoria per coloro che rientrano in Italia dall'estero).