Gazzetta - Milan, il budget per il mercato scende: colpa del Covid

Tra Rangnick e il Milan sono stati necessari numerosi approfondimenti per definire il budget per il prossimo mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, inizialmente Elliott aveva messo a disposizione 100 milioni di euro per la campagna acquisti, ma la crisi legata al Coronavirus ha imposto dei risparmi. Si è convenuto, così, di scendere a 75 milioni, più la metà dei soldi ricavati dalle cessioni.