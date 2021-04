Gazzetta - Milan, la priorità resta il rinnovo di Gigio ma il club non può e non vuole salire oltre un certo limite

Il Milan ha già presentato un'offerta molto importante a Gigio Donnarumma per il rinnovo di contratto (8 milioni di euro a stagione) e non sembra intenzionato ad aumentarla. Il prolungamento del giovane portiere classe 1999 resta la priorità in via Aldo Rossi dove non vogliono perdere il loro fuoriclasse in porta, ma il club rossonero non può e non vuole salire oltre un certo limite. A rfiferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.