Gazzetta - Milan-Popovic: oggi ultimo incontro per chiudere la trattativa. Domani l'ufficialità?

Ancora qualche ora e poi Matija Popovic diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri il giocatore è sbarcato in Italia con i suoi agenti, i quali hanno avuto incontri positivi con i dirigenti del Diavolo. Oggi è in programma un ultimo meeting per definire gli ultimissimi dettagli, poi si attenderà solo l'ufficialità che potrebbe arrivare già domani.

Per il giovane serbo (classe 2006), che inizialmente giocherà nelle Primavera di Abate, il Milan ha battuto la concorrenza di diversi club europei, tra cui anche il Manchester City. Popovic è svincolato dal Partizan Belgrado (il suo contratto è scaduto lo scorso 31 dicembre) e dunque sbarcherà a Milanello a parametro zero.