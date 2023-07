Samuel Chukwueze è da tempo il primo grande obiettivo di mercato del Milan per la fascia destra d'attacco. Nelle scorse ore, il club di via Aldo Rossi ha presentato la sua prima offerta ufficiale al Villarreal per l'esterno nigeriano, aprendo così di fatto la trattativa tra i due club. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.