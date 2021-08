Gazzetta - Milan, riecco Bennacer: negativo al Covid, può tornare ad allenarsi

Ieri è arrivata un'ottima notizia per Stefano Pioli e per tutto il Milan: Ismael Bennacer, che era stato trovato positivo al Covid il 31 luglio, è tornato negativo e può quindi tornare ad allenarsi con il resto dei compagni. Il centrocampista algerino si riunirà al gruppo alla ripresa degli allenamenti e sarà regolarmante in campo sabato prossimo nell'ultima amichevole estiva del Diavolo contro il Panathinaikos a Trieste.