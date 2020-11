Il nome di Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo che i rossoneri hanno già provato a prendere due volte, è sempre d'attualità in via Aldo Rossi: secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, il Mialn sta preparando l’assalto per giugno. Il giovane talento ungherese ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro.