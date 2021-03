Gazzetta - Milan, tre nomi per il dopo Donnarumma: Maignan, Musso e Gollini

La priorità del Milan resta quella di rinnovare il contratto di Gianluigi Donnarumma in scadenza il prossimo 30 giugno, ma in via Aldo Rossi non vogliono farsi trovare impreparati in caso di addio e quindi stanno iniziando a valutare dei potenziali sostituti di Gigio: secondo La Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe messo gli occhi su Mike Maignan del Lille, su Juan Musso dell’Udinese e su Pierluigi Gollini dell’Atalanta.