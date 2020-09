Gazzetta - Milan, tris al Brescia: Ibra out, segna Colombo. E debutta Tonali

Tre gol, l’esordio di Tonali e il “solito” Colombo a segno: il Milan - scrive La Gazzetta dello Sport - ha chiuso così il suo precampionato. I rossoneri sono pronti per il primo impegno ufficiale della stagione: il preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Nel test con il Brescia, come detto, ha "debuttato" anche Tonali, che ha sfiorato il gol con un potente destro dal limite. Con Ibrahimovic fuori per una contusione alla gamba destra (dovrebbe recuperare per la coppa) Pioli ha puntato su Colombo, il quale ha ricambiato la fiducia del mister segnando il suo terzo gol consecutivo (aveva lasciato il segno contro Monza e Vicenza).