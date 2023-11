Gazzetta - Milan, una sola possibilità per andare agli ottavi di Champions. Battere il Newcastle garantirebbe almeno l’Europa League

L'obiettivo degli ottavi di Champions League per il Milan è ancora possibile, ma servirà un vero e proprio miracolo. I rossoneri però non sono più padroni del proprio destino e vincere l'ultima partita del girone in casa del Newcastle potrebbe non bastare: oltre a battere gli inglesi, infatti, la squadra di Stefano Pioli dovrà sperare che il Borussia Dortmund, già qualificato, sconfigga il PSG.

E' questo l'unico scenario possibile. Un successo contro il Newcastle, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, garantirebbe ai rossoneri almeno l'Europa League, ma sarebbe solo un piccolo traguardo che renderebbe un po' meno pesante la delusione per essere fuori dalla Champions League. Dopo la semifinale dell'anno scorso, non passare la fase a gironi sarebbe un duro colpo per il Diavolo.