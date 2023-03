Gazzetta: "RedBird va a La Maura? E' un'ipotesi allo studio. Sesto-San Donato in corsa"

MilanNews.it

In merito alla questione nuovo stadio del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "RedBird va a La Maura? E' un'ipotesi allo studio. Sesto-San Donato in corsa". Ieri è stato ufficializzato l'interesse dei rossoneri per l'area dell'Ippodromo La Maura. Nelle prossime settimane, il club di via Aldo Rossi farà tutte le valutazioni del caso. In corsa restano ancora anche le opzioni Sesto San Giovanni e San Donato.