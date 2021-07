Gazzetta - Tonali-Milan, ecco perché è slittata l'ufficialità

Ieri pomeriggio Tonali si è presentato a Casa Milan per sottoscrivere il nuovo contratto che lo legherà al club rossonero fino al 2026. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ufficialità è slittata perché non si è fatto in tempo a depositare i documenti in Lega. Il centrocampista, comunque, oggi sarà a Milanello per rispondere alla convocazione di Pioli.