Gazzetta - Verso Fiorentina-Milan: Bennacer e Reijnders in mezzo al campo, Thiaw favorito su Gabbia. Pulisic titolare

In vista della sfida di domani sera del Milan in casa della Fiorentina, Stefano Pioli deve scegliere chi tra Malick Thiaw e Matteo Gabbia farà coppia con Fikayo Tomori al centro della difesa rossonera: come riferisce La Gazzetta dello Sport, entrambi sono rimasti a lavorare a Milanello durante la sosta, ma il tedesco è favorito sull'italiano per una maglia da titolare. In mezzo al campo, invece, dovrebbe trovare spazio la coppia formata da Ismael Bennacer e Tijjani Reijnders.

In attacco, Pioli affiderà ancora una volta ai soliti quattro: c'era qualche dubbio su Christian Pulisic dopo gli impegni con la nazionale negli Stati Uniti, ma in questo momento rinunciare all'attaccante americano è davvero impossibile e quindi sarà titolare anche domani sera. A completare il reparto offensivo milanista ci saranno Loftus-Cheek, Leao e Giroud.