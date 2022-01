Giroud a La Stampa: "Studio la Bibbia e sogno un gol alla Juventus"

La Stampa nell'edizione odierna propone nel taglio alto della prima pagina un'intervista a Olivier Giroud, attaccante del Milan, che il quotidiano titola così: "Studio la Bibbia e sogno un gol alla Juventus". Il francese è molto credente: "La fede è il mio motore e mi ha aiutato quando dovevo scegliere tra l'Inter e il Milan. Anche la Juve mi cercò. Io segno in casa e Zlatan fuori: per Pioli è più facile scegliere". Poi spazio anche ad un pensiero per Chiesa: "Di lui mi piace il cognome oltre che il gioco: gli auguro di tornare presto nella forma migliore".