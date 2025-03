I tifosi sono stufi, Tuttosport: "La Sud riaccende la contestazione"

Clima molto pesante attorno al Milan, una diretta conseguenza di quanto seminato dalla società, dagli allenatori e dai giocatori nel corso di questa stagione che sta assumendo ogni partita di più i contorni del fallimento sportivo. Questo è sicuramente quanto pensano i tifosi del Milan e in particolare la Curva Sud che è tornata a contestare con decisione, non lasciando fuori dal tavolo degli imputati nessuno. Questa sera contro la Lazio a San Siro la contestazione sarà pesante.

Tuttosport racconta la situazione così questa mattina in edicola: "La Sud riaccende la contestazione". Nell'occhiello: "I tifosi della Curva entreranno con 15' di ritardo e in un comunicato accusano società, tecnico e giocatori". LEGGI QUI il comunicato nella sua versione integrale. Una nota che arriva dopo un venerdì di critiche davanti a Casa Milan e a Milanello con gli striscioni eloquenti appesi al di fuori delle strutture. Il messaggio forte e chiaro: "Andatevene tutti: indegni!". In presenza di un'altra prestazione deludente come atteggiamento, la Curva Sud è pronta ad abbandonare definitivamente la squadra.