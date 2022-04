Il Corriere della Sera apre così: "Il Milan solo in vetta"

MilanNews.it

La sconfitta dell'Inter contro il Bologna, nel recupero della 20° giornata di Serie A, fa rumore e anche il Corriere della Sera dedica un titolo in prima pagina, in taglio alto. "Milan solo in vetta", titola il quotidiano generalista. I rossoneri, infatti, in virtù del 2-1 maturato al Dall'Ara ieri sera, mantengono il primo posto in classifica e un vantaggio di due punti sull'Inter. Le prossime 4 gare saranno decisive.