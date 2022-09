Il Corriere della Sera titola così: "La fatica del Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"La fatica del Milan", questo il titolo scelto questa mattina dal Corriere della Sera per raccontare l'ostica partita a cui è andato incontro ieri sera il Milan in Austria contro il Salisburgo. I rossoneri sono stati fermati per 1-1 dopo essere andati in svantaggio e aver sofferto, soprattutto nella prima parte di gara, i ritmi imposti dagli avversari. Poi la reazione immediata con Saelemaekers e il palo colpito allo scadere da Leao. In tutto questo il Chelsea è caduto a sorpresa in Croazia contro la Dinamo Zagabria che sarà la prossima avversaria del Milan e che guida attualmente il gruppo E. La sconfitta degli inglesi complica il girone ulteriormente.