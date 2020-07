C’è spazio anche per la squadra di Pioli sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. "Il Milan ribalta Kurtic", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale: "Parma avanti - si legge - poi si scatenano i rossoneri che ne fanno tre: apre Kessié, in gol Romagnoli e Calhanoglu per il 3-1".