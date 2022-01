Il Corriere dello Sport sul Milan: "In difesa la coperta resta corta"

“In difesa la coperta resta corta”, titola il Corriere dello Sport analizzando la situazione del Milan. “Calabria si è negativizzato, ma ci sono altre tre assenze”, osserva il noto quotidiano sportivo della Capitale in vista del match di campionato contro lo Spezia, in programma domani a San Siro. Scelte obbligate, dunque, per Stefano Pioli, che al centro si affiderà nuovamente alla soluzione d'emergenza Kalulu-Gabbia.