Il Corriere Fiorentino su Nico Gonzalez: "Italiano non può farne a meno, nemmeno col jet lag"

Sabato di Pasqua il Milan sarà impegnato a Firenze, per sfidare la viola nella trentesima giornata del campionato di Serie A. Una partita importante per il campionato delle due squadre e che sarà caratterizzata dal ricordo di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina scomparso tragicamente poco più di una settimana fa. I rossoneri dovranno prestare attenzione ai talenti della viola e in particolare a Nico Gonzalez, numero 10 argentino che non sta vivendo un periodo felicissimo ma che è comunque il top player della squadra di Italiano là davanti. Per questa ragione il Corriere Fiorentino oggi scrive così: "Aggrappati a Nico".

Nel sottotitolo viene illustrata la situazione: "Reduce dal gol fallito con l'Argentina, Nico oggi è atteso in città: dopo l'infortunio non è tornato in forma, eppure Italiano non può farne a meno. Neppure con il jet lag". Gonzalez è stato impegnato con l'Argentina nell'ultima settimana e nella gara contro il Costa Rica si è mangiato un gol clamoroso. Tornerà oggi, il che vuol dire che avrà solamente domani come allenamento pieno con la squadra: eppure il tecnico viola non sembra intenzionato a rinunciare al suo giocatore offensivo più pericoloso. La Fiorentina, tra l'altro, sarà anche orfana di Bonaventura squalificato.