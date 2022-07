Il Corriere: "Il piano del Milan per De Ketelaere. Con lui il salto di qualità"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera oggi in edicola, nelle sue pagine dedicate allo sport, ritaglia uno spazio per un piccolo focus su Charles De Ketelaere. Nel titolo si legge così: "Il piano del Milan per De Ketelaere. Con lui si può fare il salto di qualità". La dirigenza rossonera, per portarsi a casa il talento belga classe 2001, potrebbe offrire 30 milioni più bonus oppure la stessa parte fissa ma con una percentuale sulla futura rivendita. Il rialzo del Milan rispetto ai 20 milioni offerti inizialmente dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il calciatore vuole vestire la maglia del Milan che gli permetterebbe di continuare a giocare in Champions, esperienza già provata più volte con il Club Brugge.