Il CorSera: "Batte il cuore del Milan"

"Batte il cuore del Milan". Così questa mattina Il Corriere della Sera ha commentato la prestazione di ieri sera della formazione di Paulo Fonseca, che in inferiorità numerica per oltre 70 minuti, se consideriamo anche i (lunghi) recuperi dei due tempi i gioco, è riuscita a portare a casa una vittoria importante che dà morale in vista dei prossimi importanti impegni stagionali.

Nonostante l'espulsione alla mezz'ora di Tijjani Reijnders, con dedizione e sacrificio il Milan ha difeso con le unghie e con i denti la rete del vantaggio segnata da Chukwueze, che dopo due stagioni in rossonero è finalmente riuscito a trovare la sua prima rete a San Siro in campionato.