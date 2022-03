Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Corriere della Sera, questa mattina in edicola, si sofferma sulla semifinale d’andata di Coppa Italia che si è tenuta ieri a San Siro tra Milan e Inter. Il quotidiano sottolinea come le due squadre non siano riuscite a segnare, offrendo solo uno 0-0 finale. “Milan e Inter non si fanno male” il titolo in prima pagina.