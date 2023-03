Il CorSera recita: "Il dribbling un'arte difficile. Leao e Kvara sono maestri"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Corriere della Sera all'interno delle sue pagine dedicate allo sport, questa mattina ha proposto un approfondimento sul dribbling e chi lo fa meglio in Italia. Il titolo dice: "Il dribbling un'arte difficile. Leao e Kvara sono maestri". Il portoghese del Milan è il giocatore con il maggior numero di dribbling riusciti in questa stagione di Serie A: 44 riusciti su 95, circa 1.9 ogni partita. Numeri che raccontano la forza e il valore aggiunto che Leao è per il Milan che, non a caso, è la squadra che dribbla di più: 203 dribbling riusciti.