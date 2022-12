Il CorSera riporta Sala: "Nuovi vincoli su San Siro: lo si decida in fretta"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera, edizione di Milan, porta il tema di San Siro all'ordine del giorno e riprende nel titolo le parole pronunciate dal sindaco Giuseppe Sala a margine degli auguri di fine anno rivolti ai media: "Nuovi vincoli su San Siro: se così sarà lo si decida in fretta". In particolare il primo cittadino milanese ha voluto rispondere al sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi che difende l'impianto di San Siro decantandone due vincoli: uno storico-relazionale e uno monumentale che scatterebbe dopo 70 anni. "Se deve esserci un vincolo che ci sia e nei tempi giusti", ha dichiarato il sindaco Sala che poi ha continuato: "Sono in tanti che parlano ma il problema è fare i fatti perché se il vincolo ci deve essere è meglio che lo facciano subito, a quel punto se la vedranno le squadre col governo. Il dibattito pubblico ha dato alcune indicazioni. Credo che l’interesse pubblico possa essere confermato. Diverso se ci fosse il vincolo, perché in questo caso le squadre potrebbero rimanere a San Siro oppure decidere di andare a Sesto San Giovanni, ma a questo punto non sarei più in grado di impormi. Se il vincolo ci deve essere è bene che sia chiarito adesso".